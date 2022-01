Диетолог назвал три ускоряющих старение мозга продукта

Ряд продуктов может ускорить старение мозга, уверена диетолог Серена Пун (Serena Poon), пишет Eat This, Not That!. Она отметила, какую еду можно считать в этом плане особенно вредной. Первый продукт — добавленный сахар, рассказала Пун.

«Некоторые из основных виновников этого процесса, такие как добавленный сахар, переработанное мясо и рафинированные углеводы, широко распространены в стандартном рационе», — уточнила она.

Эксперт пояснила, что, если употреблять слишком много сахара, память может начать понижаться. Риск слабоумия повышается. Причем, сахар может находиться практически везде: начиная от напитков и заканчивая заправками для салатов, которые позиционируются как полностью здоровые.

Кроме того, диетолог призвала людей отказаться от полуфабрикатов, от переработанного мяса, которые, по ее мнению, также ведут к слабоумию. Она также призвала не употреблять слишком много белого хлеба или готовых завтраков — в них содержатся рафинированные углеводы, которые негативно влияют на мозг.