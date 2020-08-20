Диетолог назвал «тяжелые» для ужина продукты

Эксперт заявила, что лучше отказаться от жирной пищи, а также от полуфабрикатов с мясом, сладостей, колбас и выпечки, так как такая еда создает нагрузку на систему пищеварения. Эти продукты очень тяжелые, организм переваривает их по 4-5 часов.

Тем, кто хочет похудеть, специалист не советует есть на ужин картофель, макароны и крупы, так как в их состав входит крахмал, усложняющий процесс пищеварения. Об этом написал сайт «Русская планета».

Лучше всего предпочесть на ужин растительную пищу, мясо птицы, а также нежирные сыры, морепродукты или творог.