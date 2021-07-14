Диетолог назвал сытные продукты, которые способствуют похудению

Британский врач-диетолог Майкл Мосли рассказал, что средиземноморская диета не только дает ощущение сытости, но и способствует похудению. Об этом сообщило издание Express.

«Она основана не на ограничениях, а на том, чтобы есть больше правильных продуктов. Эти вкусные продукты не только дают ощущение сытости, но и полезны для здоровья за счет содержания важных питательных веществ», — процитировали слова диетолога «Известия».

Врач подчеркнул, что достаточное употребление белковой пищи ускоряет обмен веществ и способствует похудению. Яйца, приготовленные разными способами, греческий йогурт, сыр, рыба, орехи, ягоды, нежирное молоко являются сытными продуктами. Однако все они хорошо влияют на организм и содержат большое количество полезных веществ.

Кроме того, диетолог посоветовал есть много разноцветных овощей, от темной листовой зелени до ярко-красного и желтого стручкового перца.