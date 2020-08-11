Диетолог назвал суточную норму потребления жиров, белков и углеводов

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о суточной норме потребления жиров, белков и углеводов. По его словам рацион питания должен быть сбалансированным, важно учесть индивидуальные особенности организма человека.

Так, необходимо иметь в виду все недуги и последствия, к которым может привести та или иная диета. На вопрос, существуют ли особенные и наиболее ценные продукты для того или иного периода сезона, медик ответил отрицательно, пишет РИА ФАН.

«Не бывает такого, и это вам никто не назовет, — подчеркнул он. — У нас не бывает особенных продуктов для августа, сентября или октября, не бывает для беременной, для кормящей, для бодибилдера и так далее», — пояснил врач.

Он отметил, что в осенний период как правило организму хватает всех витаминов при качественном питании летом. Ковальков уточнил, что количество белка должно быть не менее 70 граммов в сутки. Жиров нужно потреблять около 40-50 граммов в день. Если человек не худеет, то дозу можно повысить до 60-70 граммов. Количество углеводов в норме составляет не более 120-200 граммов.