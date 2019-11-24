Диетолог назвал стоп-продукты для завтрака

Из списка блюд для завтрака нужно убрать питу. Эти лепешки содержат до 80 граммов углеводов, а значит, повышают уровень глюкозы в крови.

«Это худшее, что можно выбрать», — считает медик.

Кроме того, для завтрака не подходят сладкие хрустящие хлопья. Этот вредный продукт очень любят дети, но все же есть его не стоит. В хлопьях содержится мало пищевых волокон, поэтому не насыщают организм надолго. Употребляя такое блюдо, ребята привыкают есть сладкое по утрам.

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Взамен этого диетолог предложила доставать из шкафа гранолу или хлопья без сахара. К ним лучше всего добавлять греческий йогурт, немного меда и ягод.

А еще после пробуждения Барелл советует отдавать предпочтение тостам с яичницей, овощами и беконом. В жаренном сале свинины содержится много жира, поэтому его будет полезнее съесть с цельнозерновым хлебом.