Диетолог назвал способы похудения без спорта

Избавиться от лишних килограммов можно без занятия спортом или жестких ограничений в питании. Самое главное — достаточное количество сна, заявила диетолог Татьяна Разумовская.

Она напомнила, что при систематическом недосыпе в организме снижается уровень гормона лептина, подавляющего аппетит. Но при этом растет уровень гормонов грелина и кортизола, которые наоборот усиливают голод, сообщило РИА «Новости».

«Кроме того, избыток кортизола приводит, в частности, к перееданию и увеличению жира в абдоминальной области, то есть в области живота», — объяснила Разумовская.

Еще один совет касается клетчатки в рационе. Пищевые волокна помогают нормализовать уровень холестерина и сахара. Они полезны для кишечника, а также избавляют от голода. Каждый день желательно съедать около 20-40 граммов клетчатки.

По словам Разумовской, в рацион стоит включать овощи, каши, бобовые, сухофрукты, цельнозерновой хлеб, орехи.

«Важно, чтобы в вашем рационе было достаточно белка — от 1,2 до 1,5 грамма на килограмм веса», — отметила диетолог.

Источником его могут быть мясо, рыба, молочные продукты, яйца. Это может быть и растительный белок, который можно получать из сои или орехов. Разумовская напомнила, что белковая пища переваривается дольше, на этот процесс требуется больше энергии, поэтому и насыщение будет более длительным.