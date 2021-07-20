Диетолог назвал способы борьбы с изжогой

Диетолог Викки Петерсен рассказала назвала способы профилактики изжоги. Об этом сообщило РИА ФАН.

Специалист уточнила, что изжога возникает из-за нижнего пищевого сфинктера. Ее вызывает попадание продуктов в пищевод, что вызывает ощущение жжения и проблемы с пищеварением.

Причинами этого явления становятся курение, лишний вес, стресс. Также Петерсен рекомендовала ограничивать количество продуктов с кофеином, а также тщательно пережевывать пищу и не есть перед сном.

Ранее диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты можно есть вечером без время для здоровья и внешнего вида. После 18:00 можно есть мясо, а также яичный белок. Самым подходящим вариантом для ужина являются два обжаренных с помидорами, чесноком и укропом яичных белка.

Такое блюдо содержит в себе большое количество аминокислот. Они способны вырабатывать гормон роста. Это вещество помогает человеку сбрасывать вес во время сна. Если не хочется есть жареное, то яйца можно сварить. А вот желтки вечером употреблять в пищу не стоит.