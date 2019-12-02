  • Диетолог назвал способ не потолстеть во время новогодних праздников

    02 декабря 2019, 02:12

    Александра Каширина

    Чтобы не набрать лишних килограммов во время новогодних праздников, лучше заменить некоторые калорийные блюда более полезными аналогами, посоветовала диетолог. Об этом рассказала газета «Вечерняя Москва».

    Самые популярные новогодние угощения вредны тем, что состоят из большого количества разных продуктов, зачастую калорийных, соленых и сладких. К тому же все это кушается за праздничным столом в больших количествах.

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    Снизить вред и облегчить работу для пищеварительной системы можно заменив в блюдах некоторые самые вредные ингредиенты на менее калорийные. К примеру, в оливье можно некоторое количество желтка заменить на белок, картофель на топинамбур, а колбасу на куриную грудку.

    Также можно самостоятельно приготовить майонез, это уже очень многие практикуют, а в интернете большое количество рецептов.

    «Заменяем свинину мясом кролика или индейки. Пропитываем его горчицей и отправляем в духовку», — посоветовала врач. По ее словам, это блюдо порадует и вкусом, и пользой для здоровья.

    Также ничто так не помогает набрать вес, как сладкое, поэтому тут тоже можно сделать десерты более полезными, подав на стол не кремовые, а йогуртовые торты, сорбеты и фруктовые салаты с мороженым.