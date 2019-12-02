Диетолог назвал способ не потолстеть во время новогодних праздников

Самые популярные новогодние угощения вредны тем, что состоят из большого количества разных продуктов, зачастую калорийных, соленых и сладких. К тому же все это кушается за праздничным столом в больших количествах.

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Снизить вред и облегчить работу для пищеварительной системы можно заменив в блюдах некоторые самые вредные ингредиенты на менее калорийные. К примеру, в оливье можно некоторое количество желтка заменить на белок, картофель на топинамбур, а колбасу на куриную грудку.

Также можно самостоятельно приготовить майонез, это уже очень многие практикуют, а в интернете большое количество рецептов.

«Заменяем свинину мясом кролика или индейки. Пропитываем его горчицей и отправляем в духовку», — посоветовала врач. По ее словам, это блюдо порадует и вкусом, и пользой для здоровья.

Также ничто так не помогает набрать вес, как сладкое, поэтому тут тоже можно сделать десерты более полезными, подав на стол не кремовые, а йогуртовые торты, сорбеты и фруктовые салаты с мороженым.