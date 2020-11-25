Диетолог назвал способ снизить уровень сахара в крови
Он пояснил, что этого не удастся добиться при помощи употребления в пищу определенных продуктов. Например, считается, что кедровые орехи снижают уровень сахара. Эксперт объяснил, что это миф.
«Просто „поедая“ кедровые орехи уровень сахара не изменишь. Нужен грамотный подход: диета и физические нагрузки. Одним, двумя или даже шестью продуктами уровень сахара не снизить», — рассказал он.
Также Гинзбург уточнил, что нужен определенный режим питания, которого следует придерживаться постоянно. По его словам, сахар в крови зависит от сахара и быстрых углеводов, которые человек употребляет в пищу ежедневно.
«Сюда относятся разваренные макароны, белый рис, хлеб из просеянной муки, картофель. Если есть этих продуктов поменьше, то и уровень сахара в крови будет меньше», — пояснил он.
Врач рекомендовал есть побольше продуктов с клетчаткой: овощи, фрукты, грубый хлеб, гречку.