Диетолог назвал способ снизить уровень сахара в крови

Он пояснил, что этого не удастся добиться при помощи употребления в пищу определенных продуктов. Например, считается, что кедровые орехи снижают уровень сахара. Эксперт объяснил, что это миф.

«Просто „поедая“ кедровые орехи уровень сахара не изменишь. Нужен грамотный подход: диета и физические нагрузки. Одним, двумя или даже шестью продуктами уровень сахара не снизить», — рассказал он.

Также Гинзбург уточнил, что нужен определенный режим питания, которого следует придерживаться постоянно. По его словам, сахар в крови зависит от сахара и быстрых углеводов, которые человек употребляет в пищу ежедневно.

«Сюда относятся разваренные макароны, белый рис, хлеб из просеянной муки, картофель. Если есть этих продуктов поменьше, то и уровень сахара в крови будет меньше», — пояснил он.

Врач рекомендовал есть побольше продуктов с клетчаткой: овощи, фрукты, грубый хлеб, гречку.