Диетолог назвал способ побороть усталость по утрам

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что на состояние по утрам сильно влияет качество сна. Она дала советы, как улучшить его. Об этом сообщило ИА Nation News.

Во-первых, в помещении нужно увлажнять воздух. Кроме того, перед сном комнату следует проветривать, чтобы запустить свежий прохладный воздух. Сразу после пробуждения нужно на голодный желудок выпивать стакан теплой воды.

«В нее можно добавить сок лимона, чтобы ощелачить ее. После этого через 20-30 минут можно приступить к завтраку, тогда ваш организм проснется быстрее и будет готов к рабочему дню», — пояснила Дюваль.

Ранее врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова рассказала, какие жирные продукты можно разрешить себе есть на завтрак в зимнее время. В их числе сало и красная рыба. По словам специалиста, в морозные дни самым калорийным нужно сделать прием пищи перед выходом из дома. Такой лайфхак поможет дольше сохранять в организме тепло и не замерзнуть. Чернышова пояснила, что две дольки апельсина с чашкой кофе будут неудачным вариантом.