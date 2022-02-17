Диетолог назвал способ, как эффективно контролировать вес

Отказ от некоторых блюд и продуктов поможет россиянам не только сбросить вес, но и держать его на контроле. Об этом сайту NEWS.ru рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист отметил, что не срываться на вредное можно благодаря сбалансированному питанию, активному образу жизни и качественному сну.

«Есть продукты, которых надо есть поменьше, и продукты — которых надо есть побольше. Причем это так и надо понимать, потому что попытки не есть те продукты, которые надо есть поменьше — большинство людей и подводят. Они изо всех сил держаться, потом едят много, происходят срывы такие, и это нехорошо», — сообщил Гинзбург.

В первую очередь, по словам диетолога, необходимо отказаться от быстрых углеводов и жирного мяса. Также вред приносят животные жиры, пальмовое масло, выпечка и картофельные чипсы.

Людям, контролирующим свой вес, можно делать упор на овсянку, гречку, зелень, овощи, фрукты и орехи. Не стоит забывать о рыбе и кисломолочных продуктах, заключил Гинзбург.