Здоровье 01 января 2024, 04:57 Диетолог назвал самый полезный соус Диетолог Арзуманян назвала домашний соус самым полезным Freepik

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Самым полезным соусом является тот, который приготовили в домашних условиях. Об этом кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян рассказала в интервью радио Sputnik.

«Соус соусу рознь. Самым полезным будет тот, который приготовили в домашних условиях из понятных ингредиентов», — отметила специалист.

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Она напомнила, что в большинстве новогодних салатов есть майонез. В покупном соусе слишком много соли и множество пищевых добавок. Домашний же продукт, хоть и настолько же калорийный, будет менее вреден, подчеркнула диетолог.

В промышленном кетчупе самый бесполезный компонент — это крахмал. В домашний томатный соус добавлять его необязательно.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что салаты относят к скоропортящимся продуктам, поэтому важно соблюдать срок и температуру хранения этих блюд. Например, салаты из вареных или сырых овощей, курицы и мяса нельзя хранить больше 18 часов.