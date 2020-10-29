Диетолог назвал самый полезный перекус

Специалист рекомендует употреблять этот напиток в дни детокса или как перекус между завтраком и обедом.

Дюваль советует подбирать ингредиенты для смузи, исходя из потребностей организма. В качестве базы стоит взять растительное молоко, причем хватит 250−300 миллилитров на одну порцию. Коровье молоко в смузи лучше не использовать, потому что оно плохо сочетается с фруктами. В итоге в желудке начинается гниение.

«Молоко, обрабатываясь ферментами в желудке, превращается в творожную массу, которая уже приходит в кишечник и там переваривается. А фрукты, быстро проходят через желудок, и оказываются в кишечнике. И если мы едим их вместе, то мы вызываем гниение фруктов в желудке, пока там находятся молочные продукты», — предупредила диетолог.

В смузи также надо обязательно добавить питательную основу. Например, две чайные ложки растительного протеина. В отличие от животного его применяют и в детском питании, и в пожилом возрасте для восполнения дефицита белка. Это легкоусвояемый продукт, который содержит массу питательных веществ — витамины, минералы и аминокислоты.

Вместо протеина можно использовать спирулину или хлореллу.

Вкус напитка регулируется фруктовыми наполнениями. Это может быть авокадо или банан. А тем, кто следит за фигурой, лучше подойдет яблоко или груша. После чего нужно дополнить смузи ягодами, которые зимой можно покупать в замороженном виде. Большого вкусового разнообразия можно добиться благодаря поочередному добавлению в напиток различных ягод: клубники, черники, черной смородины, малины.

Один из самых полезных компонентов смузи — зелень.

Готовый смузи следует хранить в темной пластиковой емкости, в которую не попадут воздух и солнечный свет. Напиток сохраняет все полезные свойства в течение трех часов. Для продления времени хранения в него следует добавить лимонный сок.