Диетолог назвал самый полезный для сердца продукт

Диетолог Анастасия Калмурзина заявила, что самый полезный продукт для сердца — это чернослив. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным РИА ФАН, чернослив полезен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В день его можно съедать до 10 штук, уточнила Калмурзина. Но чернослив подходит не всем.

«Он не рекомендован пациентам с диабетом, поскольку повышает уровень сахара», — добавила она.

По словам диетолога, в черносливе содержится много витаминов, а также кальций, магний, пектин и клетчатка.