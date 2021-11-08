Диетолог назвал самые полезные продукты в преддверии зимы

В преддверии зимы нужно уделить особенное внимание своему рациону. В нем должны присутствовать продукты, насыщенные полезными веществами и поддерживающие иммунитет. В них должны содержаться витамины группы В и С. Важные перед зимой продукты в разговоре с URA.RU назвала диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко.

«Самое главное помнить про витамины группы B, а это овощи. И про витамин С, это цитрусовые. И про продукты, которые обладают влиянием на иммунную систему, то есть, это и зелень, специи, и лук, и чеснок», — сказала Наталья Лазуренко.

Диетолог добавила, что основной акцент при составлении рациона нужно делать на сезонные продукты. Именно они смогут эффективнее всего хранить в себе полезные вещества. Поздней осенью стоит обратить внимание на хурму, на цитрусовые. Лучше употреблять фрукты в свежем виде, а не соки.

Ранее диетологи рассказали, что зимой нужно сократить употребление каш, хлеба, макарон. В холодное время года физическая активность людей понижается, и быстрой энергии нужно меньше. Лучше максимально отказаться от чаепитий с тортиками и конфетами.