Диетолог назвал самые вредные десерты

По словам Соломатиной, пончики нежелательны для употребления, так как жарятся в кипящем масле с добавлением в начинку химикатов для усиления вкуса.

Диетолог добавила, что яркие сладости с выразительным запахом также наносят сильный вред здоровью, сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Подобные изделия бюджетны, так как трансжиры и химические ароматизаторы вкупе с красителями стоят совсем немного. Они продаются штучно или вразвес, их покупают. Но подобное пирожное — просто „бомба“ для желудка», — отметила Соломатина.

Врач напомнила, что сладости, которые по консистенции напоминают резинку, содержат химические загустителеи.

Елена Соломатина также посоветовала не увлекаться сладкой газировкой.

«По сути, это жидкость с большим количеством сахара и химических добавок, которую подвергли газации. Углекислый газ раздражает слизистую, он ускоряет всасывание этой смеси», — заявила врач-диетолог.

Она заметила, что в газированная вода содержит фосфорную кислоту, которая вымывает кальций из организма. А избыток кофеина в газировке возбуждает организм.