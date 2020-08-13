Диетолог назвал самые полезные продукты

Самая лучшая белковая пища — рыба, в том числе селедка, скумбрия, горбуша. При этом семга и форель не считаются полезными продуктами.

Рацион важно пополнять ягодами: черникой, голубикой, малиной и клюквой. Кроме того, нужно есть еще и орехи. В частности, грецкий, фундук, пекан, миндаль. Для здоровья также важны овощи и зелень. Это самые полезные и хорошие продукты, рассказал диетолог.

Лучшей кашей он назвал приготовленную из гречневой крупы.

Врач уделил особое внимание молочным продуктам. По словам Полякова, они аллергенны для 20% населения с европеоидной генетикой.

«Если употреблять козий или овечий вариант молока, то это более или менее нормально для человека», — отметил диетолог.

Человек может не переносить и молочный сахар — лактозу — из-за возрастных изменений. Только треть детей старше двух лет нормально переваривает лактозу, а среди взрослых — вообще единицы.