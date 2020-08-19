Диетолог назвал самые полезные яблоки

Одно из главных различий яблок — калорийность. Чем слаще плод, тем больше в нем калорий, чем кислее — тем меньше. Разница не очень большая, но она все же существует. Специалист подчеркнул, что чаще люди выбирают яблоки, опираясь на свои вкусовые предпочтения, а не на их калорийность.

Бобровский советует сейчас покупать плоды российского производства, так как именно в августе они поспевают.

«Выбирайте яблоки разноцветные. Один день — зеленые, на другой день — красные, потом — желтые или еще какие. Чем больше будет цветовое разнообразие у яблок, тем большее разнообразие полезных веществ вы сможете получить», — посоветовал эксперт.

Он порекомендовал есть яблоки с кожурой, так как именно там содержится большая часть полезных веществ.