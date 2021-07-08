Диетолог назвал самые опасные продукты в летний период

В летний период из-за высоких температур некоторые виды продуктов начинают портиться в разы быстрее. Именно поэтому летом стоит быть в разы внимательнее к употребляемой пище. Диетолог Министерства здравоохранения Краснодарского края Лейла Кадырова перечислила продукты, которые могут быть наиболее опасны во время жары. Об этом сообщил «Ридус».

«На самом деле летом нужно быть максимально осторожными со всеми продуктами. Но особенно опасными могут быть скоропортящиеся продукты: молочка, колбасные изделия, мясо, рыба, блюда японской и китайской кухонь. Это то, что очень часто в последнее время вызывает отравления у населения», — заявила специалист.

Кадырова предупредила, что покукать маринованные, квашеные продукты и домашние заготовки летом крайне опасно. Особенно в том случае, если продукты продавались на улице и простояли на жаре значительное время. Врач посоветовала избегать уличных кафе, шашлычных и других непроверенных заведений.

По словам диетолога, в жару патогенная флора размножается крайне быстро. Именно поэтому стоит избегать десертов с содержанием крема.

Специалист посоветовала уделять пристальное внимание сроку годности продуктов. Скоропортящиеся продукты необходимо хранить исключительно в холодильнике, а мясо подвергать повторной термической обработке.

«Если вы купили какое-то готовое блюдо, например мясное или рыбное, то я посоветовала бы подвергнуть его повторной термической обработке в духовом шкафу, на сковороде или в микроволновой печи. Пищу нужно еще раз полноценно прогреть, чтобы инактивировать патогенные микроорганизмы, если они туда попали», — подытожила врач.