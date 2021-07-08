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    08 июля 2021, 18:27

    Диетолог назвал самые опасные продукты в летний период

    Арина Бобкова

    В летний период из-за высоких температур некоторые виды продуктов начинают портиться в разы быстрее. Именно поэтому летом стоит быть в разы внимательнее к употребляемой пище. Диетолог Министерства здравоохранения Краснодарского края Лейла Кадырова перечислила продукты, которые могут быть наиболее опасны во время жары. Об этом сообщил «Ридус».

    Диетолог назвал самые опасные продукты в летний период

    «На самом деле летом нужно быть максимально осторожными со всеми продуктами. Но особенно опасными могут быть скоропортящиеся продукты: молочка, колбасные изделия, мясо, рыба, блюда японской и китайской кухонь. Это то, что очень часто в последнее время вызывает отравления у населения», — заявила специалист.

    Кадырова предупредила, что покукать маринованные, квашеные продукты и домашние заготовки летом крайне опасно. Особенно в том случае, если продукты продавались на улице и простояли на жаре значительное время. Врач посоветовала избегать уличных кафе, шашлычных и других непроверенных заведений.

    По словам диетолога, в жару патогенная флора размножается крайне быстро. Именно поэтому стоит избегать десертов с содержанием крема.

    Специалист посоветовала уделять пристальное внимание сроку годности продуктов. Скоропортящиеся продукты необходимо хранить исключительно в холодильнике, а мясо подвергать повторной термической обработке.

    «Если вы купили какое-то готовое блюдо, например мясное или рыбное, то я посоветовала бы подвергнуть его повторной термической обработке в духовом шкафу, на сковороде или в микроволновой печи. Пищу нужно еще раз полноценно прогреть, чтобы инактивировать патогенные микроорганизмы, если они туда попали», — подытожила врач.