Диетолог назвал репчатый лук российским суперфудом

Репчатый лук можно назвать настоящим российским суперфудом. У этого продукта много полезных свойств. В частности, он способен поддержать иммунитет. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

«Это и поддержка иммунитета, и благотворное влияние на систему пищеварения, и на сердечно-сосудистую систему. За счет оптимального сочетания витаминов и микроэлементов лук поддерживает работу нашего сердца», — рассказал он в интервью радиостанции Sputnik.

Эксперт добавил, что лук благотворно влияет на нервную систему. А еще продукт может оптимизировать и активизировать работу головного мозга.

Еще одно достоинство лука — он хорошо сочетается с разными овощами, с зерновыми культурами и другими продуктами. Однако при варке и жарке, теряет часть своих полезных свойств. Бобровский порекомендовал есть лук в свежем виде, чтобы извлечь из него как можно больше пользы для организма.

Если у человека нет гастрита и других воспалений со стороны ЖКТ, то лук можно есть хоть каждый день, заключил эксперт.