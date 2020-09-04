Диетолог назвал продукты, вызывающие раннее старение

Испанские ученые пришли к выводу, что преждевременное старение провоцирует жареная еда. Диетолог Елена Соломатина подтвердила эти слова и посоветовала отдавать предпочтение продуктам, содержащим коллаген.

Исследование проводили ученые из университета Наварры в Испании. Они изучили влияние рациона на организм и выяснили, что ультраобработанная пища приводит к преждевременному старению. Это может быть фастфуд или жареное мясо, пишет Science Alert.

В свою очередь, Соломатина пояснила, что любые жаренные в масле продукты образуют канцерогены. Эти вещества разрушают коллаген, который служит основой соединительной ткани организма.

«Известно, что на упругость кожи влияет количество коллагена в ней. И когда человек злоупотребляет вредной пищей — бургерами, жареной картошкой, сладостями или хлопьями, — в коллагене начинают образовываться шипки. И кожа становится дряблой и вскоре покрывается морщинами», — рассказала диетолог «Вечерней Москве».

Она посоветовала исключить из рациона вредную пищу, а добавить продукты с коллагеном. К ним относятся морковь, помидоры, шпинат и жирные сорта рыбы. Кроме того, есть продукты, омолаживающие и восстанавливающие организм: виноград, оливковое масло, орехи, свекла, сельдерей и авокадо.