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    10 ноября 2021, 13:47

    Диетолог назвал продукты, снижающие риск деменции

    Диетолог Соломатина: антиоксиданты, омега-3 и витамин В12 снижают риск деменции

    Дарья Морозова

    Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые снижают риск деменции. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Диетолог назвал продукты, снижающие риск деменции

    По ее словам, прежде всего полезны продукты, в которых содержатся антиоксиданты, омега-3 и витамин В12. Также диетолог рекомендовала ограничить употребление консервированных продуктов, жареного, сладкого, соленого и фастфуда.

    Полезнее всего фрукты и овощи, особенно ярких цветов. Также в рацион стоит включить томатный сок и шиповник. Еще полезна рыба.

    «Сайра, селедка, которую необязательно есть соленой, потому что соль провоцирует проблемы, связанные с повышением давления и гибелью нейронов», — рассказала Соломатина.

    Также она рекомендовала исключить жирные молочные продукты.

    Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала, что в рационе каждого, кто лечится от ковида, должны быть богатые цинком продукты. Среди них мясо, рыба, морковь, горох и орехи.

    Лавски отметила, что цинк недаром включили в протокол по лечению COVID-19. Этот микроэлемент участвует в формировании клеточного иммунитета. Диетолог добавила, что о недостатке цинка в организме говорят шелушение и воспаление кожи, псориаз и долгое заживление ран.