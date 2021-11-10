Диетолог назвал продукты, снижающие риск деменции

Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые снижают риск деменции. Об этом сообщило ИА Nation News.

По ее словам, прежде всего полезны продукты, в которых содержатся антиоксиданты, омега-3 и витамин В12. Также диетолог рекомендовала ограничить употребление консервированных продуктов, жареного, сладкого, соленого и фастфуда.

Полезнее всего фрукты и овощи, особенно ярких цветов. Также в рацион стоит включить томатный сок и шиповник. Еще полезна рыба.

«Сайра, селедка, которую необязательно есть соленой, потому что соль провоцирует проблемы, связанные с повышением давления и гибелью нейронов», — рассказала Соломатина.

Также она рекомендовала исключить жирные молочные продукты.

Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала, что в рационе каждого, кто лечится от ковида, должны быть богатые цинком продукты. Среди них мясо, рыба, морковь, горох и орехи.

Лавски отметила, что цинк недаром включили в протокол по лечению COVID-19. Этот микроэлемент участвует в формировании клеточного иммунитета. Диетолог добавила, что о недостатке цинка в организме говорят шелушение и воспаление кожи, псориаз и долгое заживление ран.