Диетолог назвал продукты, повышающие риск гипертонии

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева заявила, что высокое давление можно снизить с помощью правильного питания. Однако перед тем, как корректировать свой рацион, следует провести полное обследование организма. Об этом написало ИА Nation News.

«Нужно обязательно обратиться к врачу для того, чтобы, не занимаясь самолечением, пройти диагностические тесты и получить профессиональные рекомендации. Но человек, имеющий избыток веса и гипертоническую болезнь, может регулировать давление путем снижения его с помощью продуктов питания. Стоит только отказаться от избытка соли в рационе», — сообщила врач.

Она добавила, что прежде всего нужно отказаться от консерв, солений и маринадов. Все они обладают избытком натрия и поддерживают высокую гипертонию. Исключение из рациона вредных продуктов может повлиять на тонус сосудов и на здоровье в целом, заключила эксперт.