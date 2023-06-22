Здоровье 22 июня 2023, 02:13 Диетолог назвал продукты, очищающие организм от холестерина Диетолог Алдонина: овсянка и яблоки могут помочь очистить организм от холестерина РИА «Новости»

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Диетолог Мария Алдонина перечислила продукты, которые помогут очистить артерии от холестерина. В первую очередь нужно добавить в рацион овсяную крупу и отруби. Рекомендации врача опубликовало «Слово и дело».

Овсяная и ячменная крупа, а также отруби богаты растворимой клетчаткой. Она способствует связыванию и выведению излишков холестерина. В цельных зернах много магния, который расширяет сосуды и снижает давление. Хорошо помогут фрукты с растворимой клетчаткой — яблоки, груши, бананы, сливы, апельсины.

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Овощи способны снизить уровень холестерина за счет растительных стеролов. Это шпинат, капуста, богатые магнием, а также другие темно-листовые растения.

Три-четыре порции бобовых в неделю также помогут избавиться от лишнего холестерина, являясь источником растворимой клетчатки.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург порекомендовал людям с повышенным холестерином есть овощи и фрукты, а также грубый хлеб. Врач предупредил, что чрезмерное количество холестерина может спровоцировать инсульт или развитие ишемической болезни сердца.