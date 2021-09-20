Диетолог назвал продукты, которые запрещено употреблять при посковидном синдроме

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые не следует употреблять при постковидном синдроме. По его словам, они способны провоцировать воспалительные процессы в организме. Интервью со специалистом приводит сайт Ura.ru.

«Нужно по возможности убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки», — посоветовал специалист.

Гинзбург отметил, что рацион человека в период восстановления должен быть особенно разнообразен. В него следует включить богатые жирными кислотами продукты. В качестве примера эксперт предлагает добавить жирную морскую рыбу и оливковое масло.

Также не нужно забыть об овощах, фруктах и ягодах. Кисломолочные напитки и сложные углеводы в виде гречки, овсянки и хлеба с отрубями — необходимые составляющие питания человека, заключил эксперт.

Ранее замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева назвала группы риска развития посковидного синдрома. По ее словам, чаще всего это явление встречается у женщин.