Диетолог назвал продукты, которые запрещено есть на завтрак
Советы по правильному питанию она дала в эфире «Радио 1». Дюваль заявила, что категорически не рекомендует есть на завтрак бутерброды.
«Если наш завтрак наполнен витаминами и микроэлементами, в нем много пользы, тогда организм прекрасно чувствует себя в течение дня», — приводит слова диетолога РИА «Новости».
Тяжелые продукты — хлеб из белой муки, продукты с сахаром и дрожжами, колбасу — организм будет дольше переваривать вместо восполнения потраченных за ночь ресурсов.
Анжелика Дюваль посоветовала не пить по утрам кофе. Он дает заряд всего лишь на короткий промежуток времени, а затем наступает сонливость.
«Но самое вредное в нем — то, что он подавляет чувство голода, и кофеманы это прекрасно знают», — подчеркнула диетолог.
По ее мнению, кофе может стать причиной набора веса, из-за него вечером открывается «яма желудка» и появляется сильное чувство голода.
На завтрак, по мнению диетолога, лучше есть каши из вареных круп, омлеты или салаты с куриной грудью. Бутерброды можно есть только на цельнозерновом хлебе.
«Один день в неделю предлагаю посвятить разгрузке, потому что нашему организму она очень нужна», — резюмировала Дюваль.
Спортивный диетолог Ирина Писарева питаться фаст-фудом не чаще одного-двух раз в неделю.