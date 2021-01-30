Диетолог назвал продукты, которые запрещено есть на завтрак

Врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что во время сна организм восстанавливает потраченные за день ресурсы, поэтому после пробуждения ему необходимо восстановить потраченную энергию. Она сообщила, какие блюда лучше не есть на завтрак, а каким, наоборот, следует отдать предпочтение.

Советы по правильному питанию она дала в эфире «Радио 1». Дюваль заявила, что категорически не рекомендует есть на завтрак бутерброды.

«Если наш завтрак наполнен витаминами и микроэлементами, в нем много пользы, тогда организм прекрасно чувствует себя в течение дня», — приводит слова диетолога РИА «Новости».

Тяжелые продукты — хлеб из белой муки, продукты с сахаром и дрожжами, колбасу — организм будет дольше переваривать вместо восполнения потраченных за ночь ресурсов.

Анжелика Дюваль посоветовала не пить по утрам кофе. Он дает заряд всего лишь на короткий промежуток времени, а затем наступает сонливость.

«Но самое вредное в нем — то, что он подавляет чувство голода, и кофеманы это прекрасно знают», — подчеркнула диетолог.

По ее мнению, кофе может стать причиной набора веса, из-за него вечером открывается «яма желудка» и появляется сильное чувство голода.

На завтрак, по мнению диетолога, лучше есть каши из вареных круп, омлеты или салаты с куриной грудью. Бутерброды можно есть только на цельнозерновом хлебе.

«Один день в неделю предлагаю посвятить разгрузке, потому что нашему организму она очень нужна», — резюмировала Дюваль.

Спортивный диетолог Ирина Писарева питаться фаст-фудом не чаще одного-двух раз в неделю.