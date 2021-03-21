Диетолог назвал продукты, которые улучшают работу мозга

Для поддержания хорошего функционирования головного мозга необходимо употреблять определенные продукты. Список предоставил диетолог Михаил Гинзбург, сообщил сайт телеканала «Звезда».

В первую очередь нужно купить рыбу. В ней содержится много Омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, нужных для построения мембран нервных клеток. Стоит отдать предпочтение морской жирной рыбе типа скумбрии и лосося.

Кроме того, на ум положительно влияют яйца и ячные желтки. В последних накапливается много фосфолипидов, необходимых для построения клеточных мембран. Также важны окрашенные овощи, например, морковь, тыква, перец, томаты. Они содержат бетакаротин и каротиноиды, которые обладают выраженным антиоксидантным действием.

Помимо них, диетолог посоветовал обратить внимание на апельсины и цитрусовые. Они содержат кверцитин — мощное противовоспалительное вещество, защищающее сосуды и клетки головного мозга от повреждения.

А еще для крепкого ума нужны приправы. Хорошо воздействуют на мозг куркума, имбирь, чеснок, перец, которые защищают клетки организма от преждевременного старения.

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