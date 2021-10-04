Диетолог назвал продукты, которые способны вызывать опасные болезни

Врач-диетолог Анна Петрова перечислила список продуктов, которые способны вызывать серьезные заболевания у взрослых и пожилых людей. По ее словам, после 45 лет в первую очередь следует исключить из рациона колбасные изделия, сладости и консервированные продукты, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что человеческий организм в этом возрасте перестраивается и больше не способен перерабатывать пищу, которая содержит большое количество калорий, консервантов и трансжиров. Также такой рацион может вызывать ожирение, различные злокачественные новообразования, сахарный диабет и болезнь Альцгеймера.

«В выпечке высокий гликемический индекс, огромное количество трансжиров и сахара. Употребление продукции с подобным составом негативно сказывается на коже, вызывает отечность, замедляет умственную деятельность, портит фигуру. В этот список входят всевозможные булки, торты и пирожные», — сообщила диетолог.

В список запрещенных продуктов помимо выпечки она включила кондитерские изделия, магазинные консервы, алкогольные напитки и любые виды переработанного мяса.

В такой пище содержится немало консервантов, ароматизаторов, трансжиров, сахара и различных добавок. Все это повышает риск развития онкологических недугов, заключила врач.