Диетолог назвал продукты, которые поднимут настроение в холода

Диетолог Наталья Круглова рассказала, какие продукты следует есть осенью и зимой, чтобы оставаться в хорошем настроении. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она посоветовала не налегать на вкусную, но вредную еду: сладости и фастфуд. Но и строгих запретов тоже не должно быть. Следует разработать разнообразный и регулярный рацион.

Круглова отметила, что апатию может вызывать большое количество кофеина, алкоголь и дефицит витаминов.

Также не стоит забывать про овощи и фрукты, которые также способствуют снижению уровня стресса.

«Уровень стресса у таких людей на 10% ниже, чем у тех, кто ест овощей и фруктов недостаточно. Достаточное количество — это больше 400 граммов в день», — рассказала Круглова.

Кроме того следует добавить в рацион продукты, которые содержат омега-3 и омега-6: это жирная рыба, растительные масла и грецкие орехи.

«В питании должно быть достаточно магния, он тоже влияет на настроение. Содержится в цельнозерновых продуктах: крупы, цельнозерновой хлеб, макароны из цельнозерновой муки. Также есть в орехах и семечках, например в тыквенных, миндале, кешью, кедровых орехах», — заключила диетолог.