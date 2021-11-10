Диетолог назвал продукты, которые нельзя есть на завтрак

Диетолог Римма Мойсенко рассказала, какие продукты не стоит есть на завтра. Об этом сообщило ИА Nation News.

Речь идет о продуктах с простыми углеводами. Например, манная каша, хлеб и кондитерские изделия.

«Это требует большого количества инсулина поджелудочной железы, который снижает работоспособность», — рассказала Мойсенко.

Она рекомендовала есть по утрам семена чиа, авокадо, яичницу и куриную грудку.