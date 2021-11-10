Диетолог назвал продукты, которые нельзя есть на завтрак
Диетолог Мойсенко: на завтра не стоит есть манную кашу и хлеб
Диетолог Римма Мойсенко рассказала, какие продукты не стоит есть на завтра. Об этом сообщило ИА Nation News.
Речь идет о продуктах с простыми углеводами. Например, манная каша, хлеб и кондитерские изделия.
«Это требует большого количества инсулина поджелудочной железы, который снижает работоспособность», — рассказала Мойсенко.
Она рекомендовала есть по утрам семена чиа, авокадо, яичницу и куриную грудку.