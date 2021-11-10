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    10 ноября 2021, 21:21

    Диетолог назвал продукты, которые нельзя есть на завтрак

    Диетолог Мойсенко: на завтра не стоит есть манную кашу и хлеб

    Дарья Морозова

    Диетолог Римма Мойсенко рассказала, какие продукты не стоит есть на завтра. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Речь идет о продуктах с простыми углеводами. Например, манная каша, хлеб и кондитерские изделия.

    «Это требует большого количества инсулина поджелудочной железы, который снижает работоспособность», — рассказала Мойсенко.

    Она рекомендовала есть по утрам семена чиа, авокадо, яичницу и куриную грудку.