Диетолог назвал продукты для полезного перекуса

Перекусывать можно и нужно один-два раза в течение дня. При этом нужно правильно выбирать продукты, чтобы не навредить своему здоровью. В качестве перекуса можно взять йогурт и фрукты, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

«Нормальный здоровый перекус — это хорошо. Он должен быть один-два раза в день оптимально и должен быть правильным. Важно, чтобы в нем был белковый продукт. Хорошо подходит молоко, но лучше, если это будет кефир или йогурт. Это с точки зрения того, какой продукт будет полезнее для взрослых», — пояснила медик «Москве 24».

Она добавила, что фрукты можно выбирать любые, но нужно следить за их количеством. За один раз можно съедать не больше 300 граммов. Еще в качестве перекуса можно использовать овощи, при этом есть их можно неограниченное число раз.

«Овощи где-то на 80% состоят из воды, то есть наш организм еще оттуда и воду берет. Это важно, и особенно для тех, кто в течение рабочего дня забывает попить», — отметила Макиша.

По словам диетолога, в течение дня можно перекусить огурцами, перцем, томатами или сельдереем. Вместе с овощами организм получает не только воду, но и клетчатку с минеральными солями.