Диетолог назвал продукт, укрепляющий иммунитет

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью для радио Sputnik назвала продукт, который не только благотворно влияет на пищеварение, но и укрепляет иммунитет. Этот продукт — всем известный кефир.

Специалист отметила, что кефир хорошо влияет на пищеварение. С его помощью можно избавиться от тяжести в желудке после обильного приема пищи, также на кефире можно устраивать разгрузочные дни.

«Разделите литр кефира на несколько частей и выпейте в течение дня. Можно добавить туда какие-то овощи, делать на кефире холодные супы, сейчас в жару это достаточно актуально. Кефир хорошо сочетается и с ягодами», — пояснила врач.

Она уточнила, что «кефирные» дни лучше устраивать не чаще раза в неделю.

Кроме пользы для ЖКТ, кефир способствует укреплению иммунитета. По словам Елены Соломатиной, достаточно выпивать по стакану напитка в день, чтобы поддерживать в организме среду, необходимую для формирования иммунитета.

«Конечно, мы не укрепим иммунитет разово, выпив литр кефира. Но дело в том, что 70% нашего иммунитета сосредоточено в кишечнике и зависит от состояния микробиоты, на которую непосредственно воздействует кефир. Кефир является пробиотиком, он несет необходимые бактерии, которые помогают нашему иммунитету и определяют возможность организма справляться с патогенной флорой, которая приходит изнутри и извне», — рассказала она.