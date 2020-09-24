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    24 сентября 2020, 10:53

    Диетолог назвал продукт, снижающий риск возникновения рака

    Анастасия Кременчугская

    Михаил Гинзбург, врач-диетолог, в эфире телеканала «Россия 1» объяснил, что регулярное употребление квашеной капусты стимулирует иммунитет.

    Гинзбург отметил, что квашеная капуста богата ферментированными пищевыми волокнами и бифидобактериями, нормализующими работу кишечника и оказывающими противовоспалительный эффект.

    «Когда мы едим квашеную капусту, снижается риск возникновения многих видов рака», — приводит слова диетолога «Царьград».

    По его словам, этот продукт также способен стимулировать иммунитет за счет высокого содержания аскорбиновой кислоты.

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