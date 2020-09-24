Диетолог назвал продукт, снижающий риск возникновения рака
Михаил Гинзбург, врач-диетолог, в эфире телеканала «Россия 1» объяснил, что регулярное употребление квашеной капусты стимулирует иммунитет.
Гинзбург отметил, что квашеная капуста богата ферментированными пищевыми волокнами и бифидобактериями, нормализующими работу кишечника и оказывающими противовоспалительный эффект.
«Когда мы едим квашеную капусту, снижается риск возникновения многих видов рака», — приводит слова диетолога «Царьград».
По его словам, этот продукт также способен стимулировать иммунитет за счет высокого содержания аскорбиновой кислоты.