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    14 декабря 2021, 01:55

    Диетолог назвал продукт, полезный для щитовидки

    Диетолог Рыль заявила, что морская капуста полезна для здоровья щитовидной железы

    Арина Бобкова

    Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала, какие продукты способны повысить уровень йода. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Диетолог назвал продукт, полезный для щитовидки

    Йод крайне положительно сказывается на состоянии щитовидной железы. Это вещество содержится в морской капусте, морепродуктах, морской рыбе, фейхоа, хурме, грецких орехах.

    Кроме того, врач отметил, что организм нуждается в тирозине, отметила «Москва 24».

    Такое вещество содержится в авокадо, киви, инжире, абрикосах, бананах. А для выработки гормонов Т3 и Т4 необходим селен, которым обладает бразильский орех, передали «Известия».