Диетолог назвал продукт, полезный для щитовидки

Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала, какие продукты способны повысить уровень йода. Об этом сообщило РИА «Новости».

Йод крайне положительно сказывается на состоянии щитовидной железы. Это вещество содержится в морской капусте, морепродуктах, морской рыбе, фейхоа, хурме, грецких орехах.

Кроме того, врач отметил, что организм нуждается в тирозине, отметила «Москва 24».

Такое вещество содержится в авокадо, киви, инжире, абрикосах, бананах. А для выработки гормонов Т3 и Т4 необходим селен, которым обладает бразильский орех, передали «Известия».