Диетолог назвал продукт, который способен очистить организм от токсинов

Диетолог Светлана Фус рассказала, что квашеные огурцы являются одним из лучших продуктов для выведения шлаков и токсинов. Кроме того, их употребление благотворно влияет на иммунитет и пищеварительную систему. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Instagram специалиста.

«Квашение — один из лучших натуральных энтеросорбентов, то есть они могут помочь вашему организму избавиться от токсинов. Достаточное количество пищевых волокон в овощах придает сытость», — сообщила диетолог.

Она пояснила, что в день рекомендуется употреблять до 120 граммов квашеных овощей. При этом их нежелательно есть тем, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов, так как в квашеных огурцах содержится много соли.

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