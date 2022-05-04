Диетолог назвал причины резкого похудения у людей

Человек может активно начать терять вес при условии, что он выйдет из своей привычной среды, зоны цикличности. В этом случае начинает вырабатываться норадреналин, способствующий расщеплению жиров. Об этом в интервью Ura.ru рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Как объяснил врач, жир накапливается про запас: порой возникают ситуации, когда этот запас может потребоваться. Например, человек переехал в другой город и поступил на новую суперинтересную работу. При этом ему пришлось выбраться из своей привычной среды и ритма. Ему необходимо работать и строить свое будущее. В результате энергию для свершений его организм будет в брать в том числе и из старых «накоплений».

«На уровне нейротрансмиттеров, гормонов, это выглядит так: преобладает дофамин, преобладает норадреналин. Дофамин — это нейротрансмиттер цели, целеполагание, я вижу цель и движусь к ней. Норадреналин — это нейротрансмиттер энергетики. Он непосредственно способствует расщеплению жира. И в этой ситуации люди довольно часто сбрасывают [вес], и довольно здорово», — подчеркнул доктор медицинских наук.

Ранее врач-диетолог Ирина Строгая рассказала, что в процессе сжигания жира на животе ключевую роль играет питание. Ключом к избавлению от него может стать кетогенная диета. Она отличается высоким содержанием жиров, умеренным содержанием белков и низким содержанием углеводов, а также позволяет удерживать уровень инсулина на низких отметках. Благодаря этому жир на животе сжигается быстро и эффективно.