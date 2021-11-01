Диетолог назвал пользу и вред от веганского питания

Сегодня отмечается Международный день вегана. Эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, как растительный стиль питания влияет на здоровье и самочувствие веганов, а также какие плюсы и минусы получают люди от такого рациона. Об этом написал сайт kp.ru.

Многие исследователи сходятся во мнении, что отказ от мяса и продуктов животного происхождения позволяет сбросить лишние килограммы и оставаться стройным. При этом физические нагрузки увеличивать не требуется.

«Если кто-то ставит себе цель — перейти исключительно на растительный рацион, и у него есть цель, да, это срабатывает. Но всегда стоит иметь в виду, что похудение — вовсе не главная цель веганства. Те же, кто „за компанию“ решает отказаться от мяса или, например, выдержать пост на спор, могут не потерять, а напротив — набрать вес. Попытки получить привычную сытость из еды приводят к тому, что мясо заменяется макаронами и хлебом в больших количествах», — пояснила диетолог.

Также, по словам медика, при веганском питании оздоравливается кишечник. Исследования показали, что микрофлора кишечника у всеядных людей, вегетарианцев и веганов сильно различается, причем у веганов больше защитных бактерий.

Кроме того, у людей, предпочитающих не есть мясо, снижается риск развития рака кишечника. По словам представителей Всемирной организации здравоохранения, красное мясо, особенно жирные сорта и копченые продукты, имеет в своем составе канцерогенные вещества, вызывающие онкологию. То есть, отказавшись от мяса, веганы спасаются от одного из самых частых видов рака.

К минусам веганского питания диетолог отнесла дефицит питательных веществ и уменьшение мышечной массы. В мясе в максимальных количествах присутствуют витамины группы В и витамин D, йод, железо. Кроме того, животный белок важен как для построения мышц, а также для формирования сердечно-сосудистых тканей.

Диетолог отметила, что веганы, с младенчества ограничивающие своих детей в животных белках, поступают неверно. Такие действия негативно влияют на развитие мозга ребенка.