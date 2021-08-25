Диетолог назвал полезные свойства зерновых культур

Сейчас все больше людей начинают следить за своим здоровьем. Правильное питание способно снизит риск хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет, гипертония и даже рак. Врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала, какие продукты лучше всего употреблять в пищу. Об этом сообщили Nation News.

Специалист отметила, что зерновые культуры должны входить в рацион каждого человека. Они входят в состав хлеба, макарон, хлопьев или мюслей.

«Не очищенный рис, а дикий, не белый хлеб, а цельно-зерновой. Когда мы выбираем овсянку, и если там ноль клетчатки, то она уже не будет полезной. А если в ней 11-14 граммов клетчатки на 100 граммов продукта — это полезная крупа», — пояснила врач.

Она отметила, что зерновые культуры содержат много глюкозы. Также они являются хорошим источником энергии. Кроме того, подобные продукты содержат витамины группы В. По словам Нефедовой, важно питаться сбалансированно и полноценно.

«Полноценное — это когда вы употребляете все группы продуктов, а разнообразное, когда вы не сидите на одной гречке. А в рационе есть овсянка, булгур и киноа. Если люди не употребляют цельно-зерновые продукты, то есть риск развития хронических заболеваний», — отметила врач.