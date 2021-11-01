Диетолог назвал полезные продукты в осеннем рационе

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог Ульяна Румянцева назвала продукты питания, которые следует включить в осенний рацион. По словам специалиста, в этот период стоит обратить внимание на различные корнеплоды и фрукты. Об этом написали «Известия».

Диетолог отметила, что картофель, морковь и свекла содержат в себе много полезных витаминов и микроэлементов, а также могут храниться до зимы. Также в этот период стоит употреблять в пищу помидоры, огурцы, тыкву, перец, кабачки и белокочанную капусту. В них содержатся все основные витамины, сообщила «Газета.ru».

Осенью также важно не забывать о ягодах и злаковых культурах. Врач-диетолог выделила хурму, пшеницу, виноград, клюкву, калину, гранат и облепиху.