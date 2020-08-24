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    24 августа 2020, 10:51

    Диетолог назвал полезные и вредные блюда из картофеля

    Анастасия Кременчугская

    Ирина Лизун, врач-диетолог, в беседе с радио Sputnik рассказала, что картофель не является вредным продуктом. Если у вас отсутствуют медицинские противопоказания, и вы употребляете его в умеренном количестве, то негативного эффекта не будет.

    Специалист подчеркнула, что картофель является достаточно калорийным продуктом, так как в нем содержится большое количество крахмала.

    «Также картофель содержит довольно большое количество резистентного крахмала, это полезная разновидность крахмала, но при термической обработке он меняет свои свойства. У него повышается гликемический индекс, и он становится не совсем однозначным продуктом», — пояснила диетолог.

    Самое калорийное блюдо из этого продукта — картофель фри, а также пюре, особенно, если в него добавить масло.

    Лизун рекомендует употреблять молодой картофель, запеченный с кожурой, ее также можно есть. Так как в ней содержится ряд полезных антиоксидантов.

    То, что батат является более полезным продуктом, — это заблуждение, уверяет диетолог. В нем также содержится большое количество сахара, а калорийность высокая.

    Новости SMI.FM