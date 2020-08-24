Диетолог назвал полезные и вредные блюда из картофеля

Специалист подчеркнула, что картофель является достаточно калорийным продуктом, так как в нем содержится большое количество крахмала.

«Также картофель содержит довольно большое количество резистентного крахмала, это полезная разновидность крахмала, но при термической обработке он меняет свои свойства. У него повышается гликемический индекс, и он становится не совсем однозначным продуктом», — пояснила диетолог.

Самое калорийное блюдо из этого продукта — картофель фри, а также пюре, особенно, если в него добавить масло.

Лизун рекомендует употреблять молодой картофель, запеченный с кожурой, ее также можно есть. Так как в ней содержится ряд полезных антиоксидантов.

То, что батат является более полезным продуктом, — это заблуждение, уверяет диетолог. В нем также содержится большое количество сахара, а калорийность высокая.