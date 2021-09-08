Диетолог назвал полезные для сердца продукты

Врач-диетолог Марина Королева рассказала ИА Nation News, какие продукты полезны для сердечно-сосудистой системы. Одним из самых полезных продуктов оказался чайный гриб.

Чайный гриб борется с вредным холестерином, но при этом поднимает полезный холестерин, тем самым благотворно влияя на сердечно-сосудистую систему.

Врач подчеркнула, что одного конкретного продукта будет недостаточно для здоровья сердечной мышцы. Чтобы она работала хорошо, необходимо соблюдать полноценный рацион, богатый белками и жирами.

«Для сердечно-сосудистой системы максимально полезны белки, жиры и углеводы натурального происхождения. Можно выделить рыбу из северных морей. Она насыщена жирными кислотами омега-3, которая поддерживает текучесть клеток, клеточных мембран миокарда. Полезные жиры содержатся и в составе авокадо, нерафинированных масел холодного механического отжима», — пояснила Маргарита Королева.

Она добавила, что жиры также необходимы для предотвращения загустения крови и тромбозов.