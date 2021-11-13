Диетолог назвал полезную для здоровья норму сала

Сало содержит в себе большое количество незаменимых жирных кислот и витаминов. Но съедать его можно по небольшому кусочку один или два раза в неделю, предупредила диетолог Анастасия Егорова.

«Сало полезно, как и любой другой животный жир. Сало близко к растительным маслам по содержанию незаменимых жирных кислот: олеиновой, линоленовой, линолевой, пальмитиновой — эти кислоты называют витамином F», — рассказала Егорова РИА «Новости».

Она добавила, что в сале также содержатся такие витамины, как А, D, Е. Еще в этом продукте есть каротин. При этом салом нельзя злоупотреблять. Пользу организму принесет небольшой кусочек, съеденный один или два раза в неделю.

«Сало нужно употреблять с осторожностью тем людям, у кого есть лишний вес, потому как сало само по себе очень калорийно и его легко переесть. И тем, у кого проблемы с сердцем и сосудами», — отметила диетолог.

Но, по словам Егоровой, даже таким людям можно не отказываться от сала полностью. Речь здесь идет не о тотальном запрете, а о значительном уменьшении порций продукта.