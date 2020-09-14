Диетолог назвал «полезное» количество яблок в ежедневном рационе

Китайский врач Чжан Чуньжун рассказал, что чрезмерное употребление яблок может привести к проблемам с желудком. Употребление фрукта может быть опасным в сочетании с бататом, который содержит много крахмала. Для его усвоения в желудке выделятся кислота.

Гинзбург согласился с мнением специалиста. Он пояснил, что, когда человек съедает от килограмма сладких фруктов в день, в организме растет количество фруктозы. А злоупотребление продуктами, содержащими крахмал, вместе с яблоками опасно только для людей с метаболическим синдромом.

«Крахмал из риса быстрее расщепляется и всасывается в виде глюкозы, и, если съесть много риса и много яблок, то возникает большая нагрузка сахарами для людей с метаболическим синдромом», — уточнил эксперт.

Врач добавил что те, кто едят много фруктов в летнее время, ближе к осени обнаруживают у себя лишние килограммы. Он заключил, что крахмал лучше получать из таких продуктов как грубый хлеб, гречка, овсянка и твердые сорта макарон.