Диетолог назвал подсчет калорий для здорового питания бесполезным

Калории для организации здорового питания считать бессмысленно. Все приложения дают примерные цифры, а организм в разном состоянии усваивает разное количество калорий из одних и тех же продуктов. Для того, чтобы организовать здоровый рацион, нужно сделать его полноценным.

«Сегодня вы можете съесть условные 1400 калорий, дальше, например, заболели или у вас начались проблемы с желудком. От физического и душевного состояния зависит усвоение продуктов и калорий», — рассказала в интервью радио Sрutnik диетолог-нутрициолог Арина Скоромная.

Она добавила, что человек не робот, у которого все можно точно посчитать, а все приложения для подсчета энергетической ценности еды дают весьма условные цифры. При расчете режима питания гораздо большее значение имеет психическое состояние. Нервная система регулирует количество калорий, которые организм усваивает в том или ином состоянии.

Скоромная подытожила, что если рацион будет состоять из полезных простых продуктов, то ничего считать просто не придется. Организм будет сам брать из еды столько энергии, сколько ему необходимо.