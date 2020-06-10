Диетолог назвал опасным поедание мороженого в жару

Многие любят полакомиться прохладным мороженым в жаркие летние дни. Но поедание такого десерта может привести к вирусной инфекции из-за переохлаждения горла. Чтобы остудиться, лучше просто пить обычную воду.

Диетолог Михаил Гинзбург объяснил «360», что не стоит есть мороженое во время жары, так как это может обернуться болезнью.

Мороженое на жаре есть однозначно опасно, потому что мы его едим с целью охладиться. Едим много, жадно и тем самым переохлаждаем себе полость рта и глотку. Это повышает восприимчивость этих областей к вирусной инфекции, в частности, к коронавирусной инфекции Михаил Гинзбург диетолог.

Кроме того, мороженое само по себе опасный продукт. В этом лакомстве сочетаются сахар и трансжиры, которые всегда способствуют набору лишнего веса. Еще такой продукт может привести к прогрессированию атеросклероза.

Многие едят летом мороженое не для получения удовольствия, а именно с целью охладиться в жаркий день. Но для этого существуют более эффективные способы. Врач советует пить воду.

«Лучше утолять жажду чистой водой. При этом ни в коем случае не ледяной, а водой комнатной температуры. Ничего, кроме воды, жажду не утоляет. Ну, может быть, еще можно взять ягодные морсы, желательно без сахара», — отметил диетолог.

Гинзбург добавил, что газировки и сладкие напитки не имеют никакого отношения к утолению жажды. Справляться с жарой лучше при помощи одежды. Еще стоит ограничить время пребывания на солнце, периодически заходить в тенек и защищать голову от солнечных лучей.

Ранее врач-терапевт и медицинский журналист Ольга Кашубина заверила, что от употребления мороженого заболеть нельзя. Но сахар в лакомстве может быть вреден для зубов.