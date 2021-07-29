Диетолог назвал опасность дыни для некоторых людей

Дыня противопоказана людям с проблемами ЖКТ. Она может действовать как мягкое слабительное.

Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала РИА «Новости», кому лучше воздержаться от употребления дыни.

«Дыня — сложный для переваривания продукт, несмотря на свою невысокую калорийность: около 35 килокалорий на 100 граммов продукта. Не следует есть дыню натощак или вместе с другой пищей, в том числе с фруктами — это может вызвать газообразование или диарею», — рассказала Ольга Кораблева.

Специалист рекомендовала есть дыню через час после еды. Однако она противопоказана людям с обострением гастрита, с острым панкреатитом, холециститом и язвенной болезнью. По словам диетолога, дыня действует как мягкое слабительное, поэтому может усилить имеющиеся проблемы.