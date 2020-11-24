Диетолог назвал норму употребления хурмы для пользы здоровью

По ее словам, добавлять хурму в рацион достаточно пару раз в неделю. Отмечается, что во фрукте содержится большое количество полезных веществ, в числе которых витамины А и С. Благодаря ним повышается иммунитет.

«Это сезонный продукт, и я бы рекомендовала добавлять его в рацион пару раз в неделю. Он будет более полезным и привлекательным, чем импортированные бананы или ягоды», — уточнила диетолог.

Она предупредила, что три-четыре фрукта в день есть нельзя. Употребление этого продукта в таких количествах может привести к проблемам с желудком. Дело в волокнистости хурмы. Из-за «передозировки» могут возникнуть газы в кишечнике или даже непроходимость.

Отмечается, что дневной нормой употребления хурмы считается 150 граммов. Такая доза позволит организму усвоить все полезные элементы из продукта без негативных последствий. От этого фрукта стоит отказаться людям, страдающим диабетом или повышенным уровнем сахара в крови.