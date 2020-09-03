Диетолог назвал мифом полезные свойства бутилированной воды

Специалист рекомендует использовать в своем рационе проточную воду. Застойная вода, которая хранится в бутылках на полках в течение года, подвергается воздействию солнечных лучей. К тому же, она содержится в пластике. По этим причинам такая вода не обладает оздоровительным эффектом.

В связи с этим врач советует установить дома фильтры и наливать воду с собой только оттуда.

Подход расчета нормы воды из «пресловутой формулы два литра в день» устарел. Диетолог рекомендует высчитывать объем жидкости индивидуально: 30 миллилитров воды на один килограмм веса. Причем выпивать этот объем жидкости нужно постепенно. За один прием не стоит выпивать больше одного стакана.

«Вода должна быть постоянно в рационе, желательно каждый час делать несколько глотков воды», — отметила Дюваль.

Кофе, сок, чай, суп — не качественные источники воды. Организм способен усвоить воду из любой поступившей жидкости. Однако вопрос заключается в том, с помощью каких энергозатрат это будет сделано. Чем чище вода, тем быстрее она попадает в клетки.

Если человек пьет мало воды или эта жидкость плохого качества, все это отразится на коже. Появятся преждевременные морщины, дряблость.

Диетолог рекомендует добавлять в воду лимонный сок, так как это способствует ощелачиванию воды, что делает ее более усвояемой.