Диетолог назвал мешающие работе мозга продукты

Жаркая погода плохо сказывается на мозговой активности. Неправильным питанием можно еще сильнее ухудшить ситуацию. Диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые сильно замедляют мыслительную деятельность в жаркую погоду.

В беседе с сайтом kp.ru врач призвала всех, кто занимается умственной деятельностью, исключить из своего рациона полуфабрикаты, маргарин и майонез. Там содержатся трансжиры, которые плохо влияют на мембрану клеток. Она становится жесткой и не пропускает кислород. Особенно это опасно для клеток головного мозга.

Не стоит злоупотреблять сахаром и быстрыми углеводами. Это приводит к накоплению жира, и организм становится менее чувствителен к инсулину. Нерасщепленная глюкоза остается в крови и начинает разрушать сосуды. На освободившееся место приходит холестерин, который превращается в бляшку. Она мешает нормальному току крови, а значит, количество поступающего в мозг кислорода сокращается.

Стоит отказаться от солений, так как они задерживают жидкость в организме. Появляются не только внешние, но и внутренние отеки. Все это также приводит к задержке тока крови.

При каждом походе в магазин нужно внимательно читать состав продуктов. Если там есть консерванты, ароматизаторы и красители, от них лучше отказаться. Эти добавки становятся источниками токсинов, которые ухудшают питание клеток мозга.

По словам диетолога, питаться нужно часто, но понемногу. Как только уровень глюкозы в организме падает, мозг не получает достаточно энергии. Чай и кофе лучше заменить обычной водой. В меню нужны продукты с ОМЕГА-3-кислотами. Это жирная рыба, льняное семя, икра, печень трески и бобовые.

Витамины группы Б можно получить из кисломолочных продуктов и орехов. Раз или два в неделю нужно обязательно есть красное мясо. Там содержится незаменимое железо. Триптофан есть в индейке, а магний в гречке. Ну и не стоит забывать о свежих фруктах и овощах, чтобы получить антиоксиданты. Летом в них намного больше полезных веществ, чем зимой после хранения.