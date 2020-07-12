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    12 июля 2020, 17:31

    Диетолог назвал мешающие работе мозга продукты

    Анатолий Минкин

    Жаркая погода плохо сказывается на мозговой активности. Неправильным питанием можно еще сильнее ухудшить ситуацию. Диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые сильно замедляют мыслительную деятельность в жаркую погоду.
    Диетолог назвал мешающие работе мозга продукты

    В беседе с сайтом kp.ru врач призвала всех, кто занимается умственной деятельностью, исключить из своего рациона полуфабрикаты, маргарин и майонез. Там содержатся трансжиры, которые плохо влияют на мембрану клеток. Она становится жесткой и не пропускает кислород. Особенно это опасно для клеток головного мозга.

    Не стоит злоупотреблять сахаром и быстрыми углеводами. Это приводит к накоплению жира, и организм становится менее чувствителен к инсулину. Нерасщепленная глюкоза остается в крови и начинает разрушать сосуды. На освободившееся место приходит холестерин, который превращается в бляшку. Она мешает нормальному току крови, а значит, количество поступающего в мозг кислорода сокращается.

    Стоит отказаться от солений, так как они задерживают жидкость в организме. Появляются не только внешние, но и внутренние отеки. Все это также приводит к задержке тока крови.

    При каждом походе в магазин нужно внимательно читать состав продуктов. Если там есть консерванты, ароматизаторы и красители, от них лучше отказаться. Эти добавки становятся источниками токсинов, которые ухудшают питание клеток мозга.

    По словам диетолога, питаться нужно часто, но понемногу. Как только уровень глюкозы в организме падает, мозг не получает достаточно энергии. Чай и кофе лучше заменить обычной водой. В меню нужны продукты с ОМЕГА-3-кислотами. Это жирная рыба, льняное семя, икра, печень трески и бобовые.

    Витамины группы Б можно получить из кисломолочных продуктов и орехов. Раз или два в неделю нужно обязательно есть красное мясо. Там содержится незаменимое железо. Триптофан есть в индейке, а магний в гречке. Ну и не стоит забывать о свежих фруктах и овощах, чтобы получить антиоксиданты. Летом в них намного больше полезных веществ, чем зимой после хранения.