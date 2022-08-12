Диетолог назвал максимально допустимую порцию арбуза

Максимальную порцию и суточную норму потребления арбуза назвала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В беседе с радио Sputnik она рассказала, кому вообще стоит отказаться от этого продукта.

Соломатина категорически не рекомендовала есть арбузы килограммами. В составе этой ягоды большое количество сахара и это очень большая нагрузка, пояснила врач.

«Это как очень приличный обед, но не нужно заменять арбузом обед», — заявила Соломатина.

Одна порция арбуза не должна быть больше 200 граммов, причем лучше всего съедать их в качестве перекуса, вместо конфеты или печенья. Соломатина советует в день съедать не больше 800 граммов арбуза.

«Если поделить арбуз на четыре приема по 200 граммов, это будет примерно по 50 килокалорий. Это адекватная доза», — добавила Соломатина.

Людям с камнями в почках, с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта лучше воздержаться от употребления арбуза. Также не стоит его есть при декомпенсированном сахарном диабете.